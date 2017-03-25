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بالصور.. التخطيط لبناء أطول ناطحة سحاب في العالم بنيويورك

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مصراوي Masrawy

التخطيط لبناء أطول ناطحة سحاب في العالم بنيويوركالتخطيط لبناء أطول ناطحة سحاب في العالم بنيويورك

التخطيط لبناء أطول ناطحة سحاب في العالم بنيويوركالتخطيط لبناء أطول ناطحة سحاب في العالم بنيويورك

التخطيط لبناء أطول ناطحة سحاب في العالم بنيويوركالتخطيط لبناء أطول ناطحة سحاب في العالم بنيويورك

التخطيط لبناء أطول ناطحة سحاب في العالم بنيويوركالتخطيط لبناء أطول ناطحة سحاب في العالم بنيويورك

كتب - هشام عواض:

أعلنت شركة "أويو استوديو" عن التخطيط لتصميم مبنى منحنى على شكل حرف"U"، سيتم إنشاءه في نيويورك، وسيصبح حين تشييده أطول ناطحة سحاب في العالم.

وكشفت الشركة عن أن طول اناطحة السحاب التي يحمل اسم "Bend Big The"، سيبلغ أكثر من 1200 متر، أي أنه سيتخطى أطول برج في العالم والمسجل باسم "برج خليفة"، في دبي، بحسب ما ذكر موقع "bored panda".

ويتميز المبنى أنه يتخذ الحرف "U"، وقالت الشركة إن المبنى يمكن أن يصبح حلًا معماريًا على عقبة الارتفاع في مانهاتن.

 

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