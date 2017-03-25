بالصور- إخلاء 18منزلاً بالسيدة زينب.. والأهالي: "نقلونا في عربيات الزبالة"

كتب - محمود السعيد:

بدأت قوة من قسم شرطة السيدة زينب، اليوم السبت، بإخلاء سكان 18عقارا بشارع السد البراني بحي السيدة بالقوة، تنفيذا لقرار تطوير منطقتي تل العقارب وجبل عز.

ورفض رئيس حي السيدة زينب حسام رأفت تفسير القرار، قائلا: "مش هنرد عليكوا".

وقال عدد من الأهالي الصادر بحقهم قرار الإخلاء، إن القرار ظالم لهم لأنهم ليسوا ضمن المساكن العشوائية.

ونفى الأهالي تسلمهم إنذارات بعملية الإخلاء، زاعمين أن الحي أجبرهم على ترك منازلهم ونقل منقولاتهم في عربة القمامة دون مراعاة لأماكن عملهم ومدارس أطفالهم - على حد وصفهم.

وأشار الأهالي إلى أن حي السيدة زينب وعدهم بالحصول على مساكن في ٦ أكتوبر.

وأكد الأهالي حصولهم على حكم قضائي - حصل مصراوي على نسخة منه- بندب خبير لتقييم موقف منازلهم من الإجلاء أو الهدم من عدمه، وعلق عليه رئيس الحي بقوله "مليش دعوة".