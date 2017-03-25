أخبار عاجلة

الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

بالصور- إخلاء 18منزلاً بالسيدة زينب.. والأهالي: "نقلونا في عربيات الزبالة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إخلاء 18منزلاً بالسيدة زينب (1)إخلاء 18منزلاً بالسيدة زينب (1)

إخلاء 18منزلاً بالسيدة زينبإخلاء 18منزلاً بالسيدة زينب

إخلاء 18منزلاً بالسيدة زينب (3)إخلاء 18منزلاً بالسيدة زينب (3)

إخلاء 18منزلاً بالسيدة زينب (4)إخلاء 18منزلاً بالسيدة زينب (4)

كتب - محمود السعيد:
بدأت قوة من قسم شرطة السيدة زينب، اليوم السبت، بإخلاء سكان 18عقارا بشارع السد البراني بحي السيدة بالقوة، تنفيذا لقرار تطوير منطقتي تل العقارب وجبل عز.
ورفض رئيس حي السيدة زينب حسام رأفت تفسير القرار، قائلا: "مش هنرد عليكوا".
وقال عدد من الأهالي الصادر بحقهم قرار الإخلاء، إن القرار ظالم لهم لأنهم ليسوا ضمن المساكن العشوائية.
ونفى الأهالي تسلمهم إنذارات بعملية الإخلاء، زاعمين أن الحي أجبرهم على ترك منازلهم ونقل منقولاتهم في عربة القمامة دون مراعاة لأماكن عملهم ومدارس أطفالهم - على حد وصفهم.
وأشار الأهالي إلى أن حي السيدة زينب وعدهم بالحصول على مساكن في ٦ أكتوبر.
وأكد الأهالي حصولهم على حكم قضائي - حصل مصراوي على نسخة منه- بندب خبير لتقييم موقف منازلهم من الإجلاء أو الهدم من عدمه، وعلق عليه رئيس الحي بقوله "مليش دعوة".

955

665

156546

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة

ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎

ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎

طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ

طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ

بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة

بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة