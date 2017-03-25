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17 يونيو.. الحكم على 68 متهمًا في قضية أحداث "اقتحام قسم حلوان"

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17 يونيو.. الحكم على 68 متهمًا في قضية أحداث "اقتحام قسم حلوان" 17 يونيو.. الحكم على 68 متهمًا في قضية أحداث "اقتحام قسم حلوان"

مصراوي Masrawy

الحكم على 68 متهمًا في قضية أحداث اقتحام قسم حلوان

كتب- عمرو علي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، حجز محاكمة 68 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، لـ 17 يونيو للنطق بالحكم.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

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