24 يونيو.. الحكم في دعوى هشام جنينه لإزالة الحواجز الخرسانية من أمام منزله

كتب-محمود الشوربجي:

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المستشار هشام جنينه، لإزالة الحواجز الخرسانية من أمام منزله للحكم، بجلسة 24 يونيو المقبل.

واختصت الدعوى رقم ٢٨٠٩٥ لسنة ٦٦ وزير الداخلية ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قضت بعدم قبًول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركز للمحاسبات من منصبه اعتباراً من 28 مارس 2016، لزوال شرط المصلحة، وعدم قبًول طلب التدخل.

ذكرت الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولى، وطاهر أبو النصر وأحمد هندي وحاتم عبد العظيم ماهر السماحي، ومحمد الحلو وعلى طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.