منع الكاميرات والهواتف الحديثة من دخول ديوان محافظة أسيوط

هو و هى

3 حكايات على هامش عقار جاردن سيتي المنهار.. "إلين تبكي قطتها" ..و"العم ينقذ أسرة أحمد"

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هو و هى

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حوار- البلشي: الحكم إدانة "غير مقبولة" وسأدافع عن المهنة من "سلم النقابة"