بالصور.. وكيل "الأوقاف" يطالب أئمة الأقصر بإحكام السيطرة على المساجد

الأقصر – محمد محروس:

عقد الشيخ جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الديني، اجتماعا، اليوم السبت، مع الأئمة والدعاة بمديرية أوقاف الأقصر، بحضور الشيخ محمد صالح عبدالرحمن، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والشيخ أحمد خليفة حسن، مدير الدعوة ومديري الإدارات الفرعية.

نقل طايع لأئمة الأقصر خلال الاجتماع، تحية وزير الأوقاف لهم على دورهم الفعال في الارتقاء بمستوى الخطاب الديني وتجديده.

وذكرت مديرية الأوقاف بالأقصر، في بيان لها، أن الاجتماع تناول سبل اهتمام الوزارة بالأئمة، وضبط منظومة العمل بالمديريات الإقليمية والإدارات الفرعية، وتحقيق مبدأ الكفاءة والشفافية التي تتبناها الوزارة للارتقاء بمستوى الدعوة والدعاة والعمل الدعوي، بدءا من قاعدة بيانات للوزارة، ومرورا بالخدمات الصحية بمستشفى الدعاة وضبط المنظومة المالية وقواعد الصرف.

وتضمن الاجتماع مناقضة إعادة هيكلة القيادات الوسطى والأقسام الفرعية وبالأخص قسمي شؤون القرآن والإرشاد الديني بالمديرية، واختيار الكفاءات والدقة في التنفيذ.

كما أكد طايع على ضرورة الاهتمام بالدعوة والالتزام بالمنهج الوسطي، وضرورة إحكام سيطرة الأئمة على المساجد، وعدم السماح لأي من العناصر غير المؤهلة باختراق المساجد أو ارتقاء المنابر.

وشدد طايع على أهمية الالتزام بمنهج الإسلام في تحري الدقة وعدم ترديد الشائعات والحذر منها، ومحاربة الإرهاب والتطرف بكل صوره وضرورة الوقوف صفا واحدا وجنبا إلى جنب مع القوات المسلحة والشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار وترسيخ القيم الإسلامية والوطنية وحب الوطن.