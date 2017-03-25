بالصور.. محافظ المنوفية يغلق "سوبر ماركت" بعد اكتشافه أغذية فاسدة بداخله

المنوفية - مروة فاضل:

قرر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم السبت، إغلاق "سوبر ماركت" بمركز قويسنا، حيث تم ضبط رنجة مجهولة المصدر وإعدام 15 كيلو أغذية فاسدة وتحرير محضرين صحة لعدم وجود شهادة صحية ومخالفة الاشتراطات الصحية، وكذا تحرير محضر تموين لذات "المؤسسة" لوجود سلع منتهية الصلاحية.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ على مدينة قويسنا، صاحَبَه خلالها فريق من التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومدير الرقابة التموينية بمديرية تموين المنوفية، ومدير تفتيش الأغذية بمديرية الصحة.

تفقد المحافظ عددًا من محلات السوبرماركت ومحلات البقالة بشارع الجيش للاطمئنان على مدى توافر السلع الأساسية وإتاحتها للمواطنين بالأسعار الرسمية، والتأكد من إعلان الأسعار على السلع ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما أمر عبد الباسط، بشن حملة مكبرة لرفع المخلفات بشارع العهد الجديد بقويسنا، حيث تلاحظ تراكم أكوام من القمامة ومخلفات الهدم، فضلاً عن سوء حالة الطريق، مطالبًا بإدراج الشارع ضمن خطة الرصف.

كما جرى تحرير محاضر إشغال طريق لمصنع طوب ومعرض سيراميك بنهاية الشارع، وغلق مصنع المصطفى للسيراميك لمزاولته نشاطًا دون ترخيص .