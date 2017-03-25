بالصور.. أمن كفر الشيخ يداهم مصنع أدوية بيطرية مغشوشة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم السبت، بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة بندر دسوق، أحد الأشخاص، يقيم بدائرة مركز شرطة دسوق، لإدارته مصنع تعبئة أدوية بيطرية مغشوشة.

كانت معلومات وردت للمقدم إسلام البدوي رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، مفادها قيام المدعو "م.ا.م"، 35 سنة، مؤهل متوسط، ويقيم بدائرة مركز دسوق، بتصنيع أدوية بيطرية مغشوشة، وإعادة تعبئة المنتهي صلاحيتها من جديد، وذلك لترويجها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتشكّلت حملة أمنية مكبرة برئاسة المقدم إسلام البدوي رئيس مباحث التموين، بالتنسيق مع العقيد عبد الفتاح المنشاوي رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، وضمت الرائد رامي شرف الدين رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، والنقيب فؤاد الفقي معاون المباحث، وتوجهت ناحية عنوان المصنع، لضبط الأدوية البيطرية المغشوشة بالمصنع.

وضبطت الحملة 1390 عبوة أدوية بيطرية، مختلفة الأنواع، وكمية من العبوات الفارغة، و 44 جركن فورمالين، وشيكارة صودا كاوية تزن 25 كيلو، كما ضُبط بمكان التصنيع المدعو: "م.ح.ح"، 36 سنة، نساج، ويقيم بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية، أثناء قيامه بتعبئة عبوات أدوية بيطرية مغشوشة.

حرر عن ذلك المحضر رقم 3551 لسنة 2017 جنح قسم شرطة بندر دسوق، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.