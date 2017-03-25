مدير أمن المنوفية يفاجئ الخدمات الأمنية بقويسنا ويلتقي بالمتقدمين لأداء الحج

المنوفية مروة فاضل:

فاجأ اللواء خالد أبوالفتوح، مدير أمن المنوفية، الخدمات الأمنية والمرورية بمدينتي قويسنا وشبين الكوم، اليوم، حيث تفقد مركز شرطة قويسنا وتابع سير العمل بالمركز.

والتقى مدير الأمن بالضباط والأفراد، وحث الجميع على تطبيق القانون بكل حسم، مع مراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين، والتيسير عليهم في سرعة إنهاء مصالحهم.

كما التقى بعدد من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، حال تقدمهم بالطلبات بالمركز، موجها القائمين على العمل بالتعاون التام معهم وسرعة قبول الطلبات المستوفاة.

وتفقد أبوالفتوح، إدارة قوات الأمن بقويسنا، واطمأن على جودة الأطعمة المقدمة للمجندين وتاريخ صلاحيتها، مطالبا الجميع بحسن معاملة المواطنين.