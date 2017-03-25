وزير النقل: تنفيذ 97 % من المرحلة الأولى لمحور كوبري جرجا

سوهاج - (أ ش أ):

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات إنه جرى الانتهاء من تنفيذ 97% من المرحلة الأولى من مشروع محور كوبرى "جرجا - دار السلام" العلوي على النيل بتكاليف إجمالية تبلغ 490 مليون جنيه ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في 30 يونيو المقبل.

وأضاف الوزير، خلال زيارته إلى محافظة سوهاج لتفقد عدة مشروعات تنموية وخدمية في قطاع النقل، إن كوبري جرجا العلوي يعد محورا مهما على النيل للربط بين الطريقين الصحراوي الغربي والصحراوي الشرقي وقد بدأ العمل به في العام 2009 وبعد افتتاح المرحلة الأولى منه بطول 10 كيلومترات سيبدأ العمل بالمرحلة الثانية من الكوبرى بطول 11 كيلو مترا لربط الكوبري بالطريق الصحراوي الغربي.

وأشار إلى أن أطول فتحة ملاحية بالكوبري بطول 130 مترا تسمح بمرور جميع العبارات والمراكب والبواخر السياحية في الإتجاهين وسيتم إدراج ازدواج طريق "سوهاج / أسيوط الصحرواي الشرقي" ضمن المرحلة الثالثة للشبكة القومية للطرق.

وأوضح وزير النقل أن محور كوبري جرجا يعبر السكة الحديد ونهر النيل وترعتي نجع حمادي والبلينا والطريق الزراعي وبه 5 أنفاق و 4 كباري لتسهيل مرور الأهالي علي جانبي المحور الذي يربط بين مركز ومدينة جرجا غرب النيل ومركز ومدينة دار السلام في الشرق ليوفر على أهالي المركزين أكثر من 60 كيلو مترا يتكبدها المواطن في الوصول إلى أحد الجانبين.

وكلف الدكتور عرفات خلال تفقده لأعمال تطوير محطة سكة حديد مركز المنشأة، شركة المقاولات التي تقوم بتنفيذ المشروع بالالتزام بالبرنامج الزمني الموضوع للانتهاء من المشروع ومن أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن..مشيرا إلى أنه يتم الآن تجديد الأرصفة الموجودة بالمحطة والتي تصل إلى 370 مترًا ورفع كفاءتها ما يساعد على زيادة أعداد القطارات على المحطة، كما سيتم الانتهاء من البنية التحتية من صرف ومياه وكهرباء وتركيب البردورات وإحلال وتجديد الواجهات بمدخل المحطة بالرخام.

وقال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن محور كوبري "جرجا / دار السلام" يعد نقلة حضارية وتنموية ضخمة للمحافظة حيث يربط الغرب من طرق صحراوية ومناطق صناعية واستثمارية ومطار سوهاج الدولي بالشرق من طرق صحراوية أيضا وطريق سوهاج البحر الأحمر وموانىء التصدير على البحر الأحمر بالإضافة إلى الطرق المؤدية إلى أسوان وقنا والأقصر والطرق المؤدية إلى أسيوط والقاهرة والأسكندرية ما يخلق حلقة تبادل تجاري واسعة النطاق وسرعة في النقل ويخدم مشروعات التنمية والاستثمار ليس في سوهاج فقط بل على مستوى الصعيد ككل.

وأكد محافظ سوهاج أهمية مرفق السكة الحديد بالنسبة للمواطن السوهاجي خاصة في الانتقال من وإلى محافظات القاهرة والأسكندرية والعكس وكذلك إلى أسوان وما تتميز به المحافظة من موقع متوسط بين محافظات الجمهورية ما يجعل مرفق السكك الحديدية له أهمية خاصة بالنسبة لسوهاج وخدمة أهالي المحافظة.