سقوط أكبر مُقلد للعلامات التجارية الخاصة بالأدوية في الموسكي

كتب - فتحي عمر وسامح غيث

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم السبت، صاحب مطبعة؛ لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات العالمية الخاصة بعبوات الأدوية، وقطع غيار السيارات.

كانت معلومات وردت لضباط قسم شرطة الموسكي، بقيام "ممدوح.ع"، ٥٨ سنة، صاحب مطبعة، بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات العالمية الخاصة بعبوات الأدوية وقطع غيار السيارات.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وعُثر بالمطبعة على" كمية من المطبوعات الخاصة ببعض الأدوية بإجمالي ١٠٠ ألف عبوة، وكمية من العبوات الخاصة بـ "تيل الفرامل وفلاتر السيارات مختلفة الماركات، وأدوات التصنيع".

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بقيامه بتوزيع تلك المضبوطات على مصانع الأدوية الغير مرخصة بتحقيق أهداف غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.