بالفيديو- جنود إسرائيليون يستجوبون طفلا فلسطينيا بالضفة الغربية

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

كشفت جماعة حقوقية إسرائيلية عن شريط فيديو لجنود إسرائيليين يستجوبون صبيا يبلغ من العُمر 8 أعوام، في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقالت الجماعة الحقوقية، "بتسيلم"، إن الجنود تجوّلوا برفقة الصبي سُفيان أبو حطيطة حول الحي، ليُساعدهم على تحديد مكان فتيان آخرون يُشتبه في قذفهم الحجارة وإطلاق قنابل حارقة على مُستوطنة يهودية مجاورة، وَفق ما ذكرته وكالة اسوشيتد برس الأمريكية.

وبحسب الفيديو، شوهِد الفتى محاطا بسبعة جنود في شارع الخليل، ثم اقتربت عدة سيدات فلسطينيات، يصرخن، وذهبن بعيدًا ومعهن الصبي.

كما سُمِع الصبي يتحدّث إلى الجنود باللغة العربية، قائلًا: "آيّ ولد؟ لا أعرف من هو." وبعد ذلك شوهِد بينما يقوده أحد الجنود إلى الدرج، ثم أخذا يتجولان على سطح المبنى.

ونفت الشرطة الإسرائيلية، أمس الجمعة، استجوابها الطفل في تحديد هويّة المُشتبه بهم في حادث الأحد الماضي. وقالت إن القوات الإسرائيلية ألقت القبض على المُشتبه به في إطلاق قنبلة على مستوطنة.

وقالت "نظرًا لأن المُشتبه به قاصر، فقد أُعيد إلى منزله."

ولم تذكر القوات أية تفاصيل أخرى، أو تلفت الانتباه إلى الصبي "سفيان".

وقالت والدة سفيان لـ "بتسليم" إنها توسّلت إلى أحد الجنود لإعادة طفلها، ولكنّه أبى. "لقد كنت خائفة وقلقة على سفيان، وبدأت أبكي وأهرول وراء الجنود بينما ينتقلون من منزل لآخر، في محاولة لتتبعم ودفعهم لترك ابني".

وتُعد الخليل، أكبر المدن الفلسطينية فى الضفة الغربية، تُعد بؤرة ساخنة منذ عقود، وتحديدًا منذ موجة العنف الإسرائيلي- الفلسطيني الأخيرة.

وتشير "أسوشيتد برس" إلى أن المدينة تعيش حالة انقسام، مع وجود ما يقرب من 850 مستوطن إسرائيلي، تحت حراسة شديدة في بقعة يسيطر عليها الإسرائيليون، في حين تخضع البقعة الأخرى للحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية مع وجود عسكري إسرائيلي كبير.