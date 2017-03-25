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شومان: شيوخ الأزهر لم يمدوا أيديهم للحكام.. ولا توجد فائدة من تكفير "داعش"

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شومان: شيوخ الأزهر لم يمدوا أيديهم للحكام.. ولا توجد فائدة من تكفير "داعش" شومان: شيوخ الأزهر لم يمدوا أيديهم للحكام.. ولا توجد فائدة من تكفير "داعش"

مصراوي Masrawy

الدكتور عباس شومان

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن شيوخ الأزهر لم يبيعوا دينهم يومًا ولم يمدوا أيديهم للسلاطين أو الحكام ولم يخشوا من أي إنسان كائنا من كان.

واستنكر شومان- فى كلمته بندوة كلية أصول الدين بالقاهرة، بعنوان "الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمع"، التي عقدت اليوم السبت- "من يطالبون الأزهر بتكفير داعش، أقول لهم ما الذي يترتب على تكفير هذه الفئة المجرمة، بل سيفتح هذا الأمر الباب على الأزهر فيما بعد ويتهمه الكثيرون برفض المخالفين ويسألونه، كيف كفرتم فئة لا تعلمون دينها أصلًا، وهل ستواصلون تكفير من يخالفكم أو يرتكب فعلا ما؟".

وأضاف وكيل الأزهر: "ما ينشر يوميًا عبر وسائل الإعلام لا يصح أن نطلق عليه فتوى، وإنما الفتوى لابد أن تصدر من متخصص فيها لأنها صنعة يقوم عليها متقنها، نحن نعيش حالة عشوائية فى الفتوى، وليس كل أمر شرعى يصح أن يكون فتوى".

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