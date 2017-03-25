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محافظ الدقهلية يغلق 30 معمل تحاليل ومنشأة طبية

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محافظ الدقهلية يغلق 30 معمل تحاليل ومنشأة طبية محافظ الدقهلية يغلق 30 معمل تحاليل ومنشأة طبية

مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي

أ ش أ
قرر محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، اليوم السبت، غلق 30 معملا ومنشأة طبية، مشددا على سرعة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، والتدابير اللازمة لمنع تكرارها.
جاء قرار المحافظ بعد الاطلاع على التقرير الذي عرضه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور سعد مكي، عن نتائج حملة لإدارة العلاج الحر التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والتي مرت على عدد من المنشآت الطبية يوم 21 مارس الجاري.
وتبين للحملة أن هناك 19 معملا للتحاليل بمراكز بلقاس ودكرنس ومنية النصر والمنصورة وشربين والمنزلة وبني عبيد وطلخا والمطرية لا تتوفر بها الاشتراطات الصحية والفنية، و11 منشأة طبية تزاول النشاط بالمخالفة للقانون 153/2004، منها عيادتان بالمنصورة، وعيادة واحدة بالجمالية، و6 عيادات بمركز بلقاس، وعيادة بمدينة المنزلة، وعيادة بمدينة ميت غمر.
وأكد المحافظ استمرار جهود قطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة، مشيدا بما تقوم به المديرية من حـملات للتفتيش على المنشآت الطبية، حرصا على صحة وحياة المواطنين.
من ناحية أخرى، شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بقطاعات الصحة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال عيد شم النسيم والربيع، حيث كلف المحافظ الدكتور سعد مكي بتشكيل لجنة إدارة أزمات برئاسته، في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء فترة الموسم.

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