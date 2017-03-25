وزير «الإسكان»: تشغيل محطتي «كيما 1 و2» قبل نهاية مارس.. وانتظروا «كيما 3»

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن الحكومة ووزارة الإسكان التزامتا فى وعدهما للرئيس عبد الفتاح السيسى بموعد تسليم محطتى الصرف الصحى كيما (1) وكيما (2) جنوب أسوان قبل نهاية شهر مارس الجارى، حيث من المقرر دخول المحطتين فعليا العمل بنهاية هذا الشهر.

وأضاف مدبولى، خلال تفقده اليوم المحطتين بأسوان، يرافقه محافظ أسوان مجدى حجازى، إن محطة كيما 1 دخلت فعليا العمل، فى حين يتبقى العمل بمحطة كيما 2، التى تعتبر فى حيز التشغيل الفعلى لمعالجة الصرف الصحى لمدينة أسوان بالكامل، إلى جانب محطة كيما (1)، مشيرًا إلى أن الهدف من زيارة اليوم، الإشراف على التشغيل التجريبى للمحطتين، لملاحظة أى عيوب فنية خلال مراحل التشغيل لإمكانية تلافيها مستقبلا.

وأعلن الوزير أن محطتى كيما 1 وكيما 2، سيضاف إليهما محطة جديدة هى محطة كيما 3، التى سيتم تشغيلها بالمعالجة الثلاثية لاستيعاب كافة كميات الصرف الصحى المستقبلية بمدينة أسوان، حيث من المقرر الانتهاء من محطة كيما 3 بنهاية العام الحالى.