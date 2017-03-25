المستوردين: استئناف استيراد اللحوم من المجازر البرازيلية

التحرير

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قال حمدى النجار عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأحد كبار مستوردى اللحوم،

إنه تم الإفراج بالفعل عن شحنات اللحوم المحجوزة بالجمارك، والتى تم استيرادها من البرازيل مؤخرا، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة أبلغت الشعبة باستئناف عمليات الاستيراد من المجارز البرازيلية، وذلك عقب التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وكانت وزارة الزراعة، قررت إيقاف شحنات اللحوم والدواجن المستوردة القادمة من البرازيل بشكل مؤقت، وذلك لحين معرفة طريقة ذبح الماشية والدواجن الحية فى المجازر، والتأكد من تطبيق مبادئ الشريعة الاسلامية خلال عمليات الذبح.

وأضاف النجار فى تصريحات خاصة "للتحرير"، أنه تم ايقاف التعامل مع شركتى "ار اف"، و"جى زد زد"، وذلك بعد التأكد من قيامهما ببيع لحوم ودواجن فاسدة، لافتا الى انه ستتم عمليات الاستيراد من خلال باقى المجازر البرازيلية والتى يبلغ عددها نحو 2850 مجزر.

وأعلنت الزراعة استئناف عمليات استيراد اللحوم والدواجن من المجازر المعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالبرازيل.

وقالت الوزارة، في بيان لها، ان عملية الاستيراد تخضع لرقابة مزدوجة فى بلد المنشأ، وفور وصول الرسائل الى الموانئ المصرية، التي من شأنها تقليل مخاطر دخول أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الادمى للبلاد.

وأشارت الوزارة الى ان تلك المجازر معاينة ومعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتتم عمليات المعاينة للتأكد من مطابقة الأوراق والفحوص المعملية والتأكد من وجود ذباح مسلم يتبع المركز الاسلامي المشرف على المجزر، والتأكد من أن عمليات الذبح تتم وفقا للشريعة الإسلامية.

وأكدت، أن عمليات استيراد الدواجن الكاملة المجمدة تكون تحت إشراف لجنة من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتأكد من مطابقة المجزر للمواصفات الفنية والجودة، والفحص الظاهري للدواجن الحية قبل الذبح، ومطابقة الذبح أيضا للشريعة الإسلامية، كما تتم عمليات التعبئة في كراتين عليها خاتم الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان عملية التتبع.

وقالت الوزارة انه فور وصول الرسائل إلى الموانئ المصرية يتم تشكيل لجنة ثلاثية بموجب القرار 106 لسنة 2000، من وزارتي الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويتم فحص الرسائل ظاهريا والمطابقة المستندية لجميع الأوراق، وسحب عينات للفحص المعملي بواسطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث صحة الحيوان ومعامله المعتمدة دوليا، والمعامل المركزية لوزارة الصحة.

وكانت السلطات البرازيلية قد اعلنت يوم 17 الشهر الجارى انها تجرى تحريات مكثفة للعثور على أدلة تثبت ان شركات المنتجات الغذائية قدمت رشاوى لمسئولين فى الحكومة للموافقة على بيع لحوم فاسدة.