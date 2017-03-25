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حاخام إسرائيلي: صوت التوراة منح «مبارك» الحرية

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حاخام إسرائيلي: صوت التوراة منح «مبارك» الحرية حاخام إسرائيلي: صوت التوراة منح «مبارك» الحرية

التحرير

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قال الحاخام مائير مازوز رئيس إحدى المدارس الدينية في إسرائيل إنَّ الرئيس المخلوع حسني مبارك لم يكن ليخرج من السجن حرًا إلا بفضل دعوات عوفديا يوسف أكبر حاخامات إسرائيل الذي توفى قبل سنوات. 

جاء ذلك حسبما نقل موقع "حرادي 10" الإسرائيلي، اليوم السبت، عن الحاخام، وذلك في سياق تقريرٍ بعنوان "بركة الحاخام حلت.. مبارك أصبح حرًا بعد 6 سنوات".

وخلال أحد الدروس الدينية، تحدَّث الحاخام الإسرائيلي مائير مازوز قائلًا: ""الرئيس الأسبق ألقي به في السجن وكان سيحاكم بعقوبة الإعدام إلا أنَّ الحاخام عوفديا يوسف باركه، وذلك بعد ما وافق مبارك على عدم هدم مقابر اليهود في وإنشاء طريق فوقها".

وأضاف: "أخيرًا جاءت البشرى بحصول مبارك على الحرية، وذلك بفضل بركات ودعوات عوفديا يوسف.. من يستمع لصوت التوراه لا يخسر".

وفي تقريره، ذكر الموقع العبري: "الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به من فوق عرش السلطة عام 2011 أصبح حرًا وخرج من المستشفى الذي مكث به لسنوات.. لقد قضى الرئيس الأسبق فترة محكوميته في قضية الفساد وبرئ من تهمة قتل المتظاهرين خلال الثورة".

وأضاف: "مبارك صاحب الـ88 عامًا خرج من زنزانته للمرة الأولى منذ ست سنوات، وذهب لمنزله في ضاحية مصر الجديدة بالعاصمة".

وتابع: "خروج مبارك حرًا جاء بعد سنوات من خطاب كتبه الحاخام الإسرائيلي عوفديا يوسف صلى فيه الأخير من أجل الرئيس المصري الأسبق وتمنى له التوفيق".

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