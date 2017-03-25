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صور| وزيرة الاستثمار من قنا: الدولة لا تدخر جهدًا لخلق بيئة استثمارية

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صور| وزيرة الاستثمار من قنا: الدولة لا تدخر جهدًا لخلق بيئة استثمارية صور| وزيرة الاستثمار من قنا: الدولة لا تدخر جهدًا لخلق بيئة استثمارية

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افتتحت وزيرة  الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ومحافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان معرض الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمقام بفندق بسمة، ويضم العديد من المنتجات الحرفية واليدوية والصناعات الصغيرة.

وقامت الوزيرة، بتسليم عدد من الشهادات والجوائز العينية للفرق المشاركة بأكاديمية بداية للشركات الناشئة، بحضور محافظ قنا، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، والدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، والدكتور بركات حسانين، عميد هندسة الأزهر بقنا.

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وأشادت الوزيرة، بأكاديمية بداية فى دعم ريادة الأعمال وتنمية الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن الحالية لن تدخر جهدًا فى العمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار تضمن إعادة مرة أخرى إلى خريطة الاستثمارات العالمية، فهناك العديد من الخطوات الهامة التي تم اتخاذها بالفعل في هذا الشأن، متضمنًا الخطة الاقتصادية والاستدامة المالية، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على مناخ الاستثمار في مصر بصفة خاصة.

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وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد من خلال تحسين البنية التحتية بالمناطق الصناعية وتوفير كافة الاحتياجات التي يحتاجها المصنع والمستثمر بجانب احتياجات المواطنين، مشيرة إلي التنسيق مع مختلف الوزارات ومنها الإسكان لتوفير مشروعات سكنية للعاملين بالمناطق الصناعية.

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