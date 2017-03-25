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صور| محافظ بني سويف يتقدم مشيعي جنازة المجند شهيد سيناء

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صور| محافظ بني سويف يتقدم مشيعي جنازة المجند شهيد سيناء صور| محافظ بني سويف يتقدم مشيعي جنازة المجند شهيد سيناء

التحرير

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تقدم المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، واللواء عادل تونسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، والعقيد محمود بشير المستشار العسكري للمحافظة، جموع مشيعي الجنازة العسكرية للشهيد مجند عيد محمد سعد عبد اللطيف، الذي استشهد  بسيناء.

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وشارك المحافظ فى صلاة الجنازة على جثمان الشهيد عقب صلاة ظهر اليوم بمسجد الشيخ موسى بقرية أبوصير الملق مركز الواسطى بحضور النائب بدوي النويشي واللواء يسري خضر السكرتير العام والعديد من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية وسط تنديد واسع من الأهالى والمشيعين بالإرهاب.

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وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يمنح أهله وذويه نعمة الصبر والسلوان، مؤكدا أن الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصرى فى مواجهة الإرهاب، وكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.

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التحرير

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