مقدمة السيسي تغادر إلى أمريكا استعدادًا لزيارة الرئيس أول أبريل

كتب- طه عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، مقدمة الرئيس عبد الفتاح السيسي متوجهة إلى نيويورك، وذلك للاعداد لزيارة الرئيس المرتقبة إلى أمريكا فى بداية أبريل القادم.

وكشفت مصادر أمريكية إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلي الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، وهي أول زيارة رسمية للرئيس السيسي إلى واشنطن منذ تنصيب ترامب رئيسا لأمريكا.

تأتي الزيارة تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث من المقرر أن يجري الرئيسان مباحثات مهمة بالبيت الأبيض، لتعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية.

واقتصرت زيارات السيسى إلى الولايات المتحدة خلال الثلاث سنوات الماضية، على نيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فقط.