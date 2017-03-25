أخبار عاجلة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع منتجي الحديد لمناقشة مشكلات الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مقدمة السيسي تغادر إلى أمريكا استعدادًا لزيارة الرئيس أول أبريل

Google+ Print
مقدمة السيسي تغادر إلى أمريكا استعدادًا لزيارة الرئيس أول أبريل مقدمة السيسي تغادر إلى أمريكا استعدادًا لزيارة الرئيس أول أبريل

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

كتب- طه عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، مقدمة الرئيس عبد الفتاح السيسي متوجهة إلى نيويورك، وذلك للاعداد لزيارة الرئيس المرتقبة إلى أمريكا فى بداية أبريل القادم.

وكشفت مصادر أمريكية إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلي الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، وهي أول زيارة رسمية للرئيس السيسي إلى واشنطن منذ تنصيب رئيسا لأمريكا.

تأتي الزيارة تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث من المقرر أن يجري الرئيسان مباحثات مهمة بالبيت الأبيض، لتعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية.

واقتصرت زيارات السيسى إلى الولايات المتحدة خلال الثلاث سنوات الماضية، على نيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فقط.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»