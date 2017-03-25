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بالصور- صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة بعد الحكم بحبس ''قلاش''

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مصراوي Masrawy

صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابةصحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة

صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة (2)صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة (2)

صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة (3)صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة (3)

صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة (4)صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة (4)

صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة (5)صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة (5)

صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة (6)صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة (6)

صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة (7)صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة (7)

صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة (8)صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة (8)

صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة (9)صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة (9)

صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة (10)صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة (10)

صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة (11)صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة (11)

صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة (12)صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة (12)

صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة (13)صحفيون ينظمون وقفة احتجاجية على سلم النقابة (13)

كتبت - هاجر حسني:

تصوير- أحمد النجار:

نظم صحفيون، وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين، السبت، بعد النطق بالحكم على نقيب الصحفيين السابق واثنين من أعضاء النقابة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

وقضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بزينهم، اليوم السبت، بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، والصحفيين جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي على حبسهم عامين بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيًا"، وقضت بتخفيف الحكم إلى سنة لكل متهم مع الإيقاف لمدة ٣ سنوات.

وشارك في الوقفة خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بمجلس النقابة السابق وأحد المحكوم عليهم، ومحمود كامل عضو المجلس الحالي، ةمحمد سعد عبد الحفيظ، عضو المجلس الحالي.

وردد المشاركون "عايزين نقابة حرة تلعيشة بقت مُرة"، "يا حرية فينك فينك"، "عاش نضال الصحفيين".

كما رددوا "يا شوكان متعبناش، الحرية مش ببلاش"، "اللي بيحبس صحفيين بكرة يشرف ف الزنانزين"، "قولوا لمجلس النقابة، السلم سلم غلابة".

وكانت محكمة جنح قصر النيل (أول درجة) قضت في ١٩ نوفمبر الماضي، بمعاقبة نقيب الصحفيين آنذاك يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عضوي المجلس بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء "مطلوبين أمنيًا" داخل مبنى النقابة وهما الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

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