ما هي معاهدات روما؟

روما (د ب أ)

وقعت الدول الأعضاء الست المؤسسة للاتحاد الأوروبي على معاهدات روما في 25 مارس 1957، لترسي الأساس للتكتل المؤلف من 28 دولة عضو اليوم. والدول الست هي بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا وألمانيا الغربية.

دخلت المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأوروبية والمعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية (يوراتوم) حيز التنفيذ في الأول من يناير عام 1958.

وكان الكيان السابق للتكتل الجديد ، المجموعة الأوروبية للفحم والفولاذ (1951) التي وحدت السوق على اساس هاتين المادتين الخام اللتين كانتا أساس الصناعة وكانت مهمتان لإعادة الإعمار ما بعد الحرب.

وهدف معاهدة السوق الأوروبية المشتركة هو إنشاء سوق مشترك خلال 12 عاما. ووافقت الدول الأعضاء على خفض الحواجز التجارية الداخلية وتعزيز حرية الحركة للأفراد والبضائع والخدمات والأموال. وأرست معاهدة يوراتوم قواعد مشتركة من أجل الاستخدام المدني للطاقة النووية.