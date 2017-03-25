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رسائل عراقية حول الكارثة الإنسانية في الموصل

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رسائل عراقية حول الكارثة الإنسانية في الموصل رسائل عراقية حول الكارثة الإنسانية في الموصل

مصراوي Masrawy

نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي

بغداد (أ ش أ)
بعث نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، السبت، برسائل حول الكارثة الإنسانية في الموصل إلى القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري والأمين العام للأمم المتحدة

انطونيو جوتيريس ووزيري الدفاع عرفان الحيالي والداخلية قاسم الأعرجي.

ودعا نائب الرئيس العراقي إلى إجراء تحقيقات سريعة وحماية أرواح المواطنين العراقيين، وعقد جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي لمناقشة الأوضع بالموصل وفتح تحقيق برلماني بشأنها، محذرا من وضع معقد يصعب الاحاطة بتأثيراته السلبية بالموصل.

وقال النجيفي، في تصريح صحفي، إن الرسائل تتعلق بالكارثة الإنسانية في الموصل ومقتل مئات المواطنين نتيجة "قصف جوي لطائرات التحالف الدولي" فضلا عن الاستخدام المفرط للقوة النارية من خلال المدفعية والقذائف الصاروخية من قبل قوات الشرطة الاتحادية بالساحل الأيمن غربي مدينة الموصل.

وأضاف: أن تغييرا حدث في قواعد الاشتباك قياسا بالقواعد التي اتبعت في تحرير الساحل الأيسر من مدينة الموصل، حيث نتج عن القواعد الجديدة استشهاد المئات من المواطنين دفنوا تحت أنقاض بيوتهم ولا يزال بعضهم تحت الأنقاض دون أية مساعدة أو إنقاذ.

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مصراوي Masrawy

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