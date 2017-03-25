رئيس وزراء إيطاليا لقادة أوروبا: فلنتجاوز "الانقسام السخيف"

روما (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني ضرورة أن يتجاوز الاتحاد الأوروبي "انقسامه السخيف" وينطلق نحو عهد جديد.

وقال مضيف قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في روما اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عاما على اتفاقية روما المؤسسة للاتحاد الأوروبي، إنه يتعين إنهاء الشقاق "بين الجنوب والشمال، بين (الدولة) الكبيرة والصغيرة".

وأضاف أن كافة الدول قدمت تنازلات عند توقيع بيان روما "من أجل المصلحة المشتركة".

وقال: "نمتلك القوة اللازمة لبداية جديدة".

تجدر الإشارة إلى أن قادة دول الاتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم في روما بدون بريطانيا بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتوقيع الوثيقة التأسيسية للتكتل في روما عام .1957

يذكر أن غالبية البريطانيين صوتوا في استفتاء الصيف الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي.