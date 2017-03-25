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"الإهمال الوظيفي" يتسبب في إحالة 16 من العاملين بخدمات السنطة للتحقيق

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"الإهمال الوظيفي" يتسبب في إحالة 16 من العاملين بخدمات السنطة للتحقيق "الإهمال الوظيفي" يتسبب في إحالة 16 من العاملين بخدمات السنطة للتحقيق

مصراوي Masrawy

ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية

الغربية – مروة شاهين:

أحال اللواء ممدوح هجرس، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، عدد 16 من العاملين بالصحة والتضامن الاجتماعي للتحقيق؛ بسبب الإهمال الوظيفي وترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية.

كان رئيس مركز ومدينة السنطة تلقى تقريرًا من أحمد المغاوري سليمان مساعد رئيس المدينة، يتضمن المرور المفاجئ على منشآت خدمية بعدة قرى برفقة أعضاء من قسم المتابعة، ورصد عدم تواجد 3 موظفين بوحدة التضامن بقرية كفركلا الباب، و5 أطباء وممرضات بالوحدة الصحية بذات القرية.

وكذا عدم تواجد موظفَين اثنين بوحدة التضامن بقرية شبراقاص، واثنَين آخرين بالوحدة المحلية لقرية شبراقاص، وطبيبة بوحدة صحة قرية الجعفرية، وأخرى بوحدة صحة قرية كفر الحاج داود، وثالثة بوحدة مسهلة، ورابعة بوحدة قرية بلكيم؛ فأصدر اللواء هجرس قراره المتقدم.

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