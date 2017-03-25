إزالة 37 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك للدولة بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم السبت، من إزالة 37 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأرض أملاك للدولة، بقرى بني محمد سلطان وبني أحمد الغربية والطريق الدائري بقرية ماقوسة، وذلك خلال حملة مكبّرة لإزالة التعديات على الأراضي التي نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم أملاك الدولة وقسم الإرشاد الزراعي، في إطار الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة.

وقال الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة المنيا: "إن حالات التعدي جاءت ما بين بناء أسوار وأبنية بـ (البلوك الأبيض) وبناء منازل مسقوفة بالأخشاب وأخرى بالخرسانة المسلحة، وذلك على أراضي أملاك دولة (تابعة لوزارة الري) وأراضي إصلاح زراعي، كذلك يجري إعادة الشيء لأصله بحرث الأرض المتعدّى عليها ورفع المخلفات وإعادتها لما كانت عليه؛ وذلك للمرة الأولى في المحافظة .

وأضاف رئيس المركز أن حملات الإزالة يجرى تنظيمها بصفة مستمرة من أجل التصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي، سواء بالبناء المخالف أو التبوير، مؤكدًا أن المجلس لا يألو جهدًا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .