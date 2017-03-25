بالصور.. بدء اختبار للمتقدمين لشغل وظيفة بمياه أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

شهدت مدرجات كلية التجارة بجامعة أسيوط، اليوم السبت، الامتحانات التحريرية لـ224 من المتقدمين من المؤهلات العليا لشغل وظائف كاتب "سكرتارية، ومدخل البيانات" بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمنطبق عليهم شروط المسابقة رقم 1 لعام 2016 .

وقالت أمل جميل، مسئولة العلاقات العامة بالشركة: "إن الامتحانات تسير في مناخ هادئ وملائم للممتحنين دون أي معوقات، بالتنسيق بين شركة المياه وجامعة أسيوط، مشيرة إلى انضباط عملية الاختبارات تحت إشراف كامل ومراقبة من أساتذة جامعة أسيوط في التخصصات المطلوبة".

من جانبه أشار اللواء محمد أبو صغير، رئيس قطاع الموارد البشرية، إلى أن الاختبارات التحريرية هي المرحلة الثانية التي يجب أن يجتازها المتقدم للتصفيات، مؤكدًا أن جميع مراحل المسابقة تتم بكل نزاهة وشفافية، وأن الشركة تتسلم النتيجة النهائية فقط دون التدخل في عملية التصحيح التي يجريها أساتذة جامعيون.

من جانبه أكد المهندس محمد صلاح الدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن الشركة تعمل على إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين، سواء خلال التقديم أو الاختبارات الشفهية أو الاختبارات التحريرية لاختيار الأفضل لشغل تلك الوظائف.

وأشار إلى إجراء الامتحانات تحت إشراف ومراقبة من أساتذة ومراقبين من الجامعة في التخصصات المطلوبة، وبأرقام جلوس وأرقام سرية وكنترول.