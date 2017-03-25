برلماني بالمنيا: لجنة الزراعة تبدأ فتح ملف "المبيدات المغشوشة"

المنيا ــ ريمون الراوي:

كشف النائب مجدى سعداوي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ونائب أبو قرقاص بمحافظة المنيا، أن لجنة الزراعة بمجلس النواب ستفتح ملف المبيدات المغشوشة، وستقدّم طلبات لمعرفة جميع المعلومات عنه، خاصة أن الوزير الجديد وَعَد بحل جميع مشاكل الزراعة في مصر

وقال سعدواي في تصريحات صحفية، اليوم السبت: "إن وجود عبوات مسرطنة ومبيدات مجهولة المصدر في الأسواق يعدّ كارثة على مستقبل الزراعة في مصر".

وأكد النائب أن العبوات المسرطنة ومجهولة المصدر، تؤثر بالسلب على التربة الزراعية وعلى المزارعين، فضلاً عن تأثيرها على الإنسان الذى يتناول المحاصيل والتي تصيبه بأمراض مزمنة وأمراض سرطانية، متسائلاً عن دور لجان التفتيش بوزارة الزراعة في ضبط الكميات المجهولة.

وأوضح أن المبيدات التي تُستخدم في الزراعة مستوردة وليست صناعة محلية، محذرًا: "المبيدات المسرطنة ومجهولة المصدر لا بد من ضبطها بأسرع وقت".