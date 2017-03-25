بالصور.. جنازة عسكرية وشعبية للشهيد عيد عبداللطيف ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

شيع الآلاف من أهالي قرية أبوصير، التابعة لمركز الواسطي شمال محافظة بني سويف، اليوم السبت، جثمان الشهيد مجند عيد محمد سعد عبد اللطيف، في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة، تقدمها المهندس شريف حبيب محافظ الإقليم، واللواء عادل تونسي، مدير أمن بنى سويف، والعقيد محمود بشير، المستشار العسكري للمحافظة.

أقيمت صلاة الجنازة على الشهيد عقب صلاة الظهر، بمسجد الشيخ موسى بقرية أبوصير، بحضور النائب البرلماني بدوي النويشي، واللواء يسري خضر، السكرتير العام، والعديد من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية.

وردد المشاركون في الجنازة هتافات مناهضة للإرهاب من بينها: "لا إله الا الله الإرهاب عدو الله، طهر سيناء يا ريس والشعب يطهّر معاك، لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

وأعرب محافظ بني سويف عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أن الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصرى في مواجهة الإرهاب، وكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.