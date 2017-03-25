إصابة طفلتين شقيقتين في انفجار عبوة ناسفة بالشيخ زويد

كتب – أشرف سويلم:

قال مصدر أمني في شمال سيناء، السبت، إن طفلتين شقيقتين أصيبتا في انفجار عبوة ناسفة في إحدى قرى الشيخ زويد.

وأضاف المصدر أن الطفلة مروة يوسف، 10 سنوات، وشقيقتها إخلاص، 8 سنوات، كانتا تسيران في أحد طرق قرية الشلاق في الشيخ زويد، حينما انفجرت عبوة ناسفة.

وأوضح المصدر أن مروة أصيبت ببتر في الساق اليسرى وشظايا في الجسم، فيما أصيبت إخلاص بشظايا في الجسم.

تم نقلهما إلى مستشفى العريش العام، بحسب المصدر.