أخبار عاجلة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع منتجي الحديد لمناقشة مشكلات الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إصابة طفلتين شقيقتين في انفجار عبوة ناسفة بالشيخ زويد

Google+ Print
إصابة طفلتين شقيقتين في انفجار عبوة ناسفة بالشيخ زويد إصابة طفلتين شقيقتين في انفجار عبوة ناسفة بالشيخ زويد

مصراوي Masrawy

انفجار عبوة ناسفة

كتب – أشرف سويلم:

قال مصدر أمني في شمال سيناء، السبت، إن طفلتين شقيقتين أصيبتا في انفجار عبوة ناسفة في إحدى قرى الشيخ زويد.

وأضاف المصدر أن الطفلة مروة يوسف، 10 سنوات، وشقيقتها إخلاص، 8 سنوات، كانتا تسيران في أحد طرق قرية الشلاق في الشيخ زويد، حينما انفجرت عبوة ناسفة.

وأوضح المصدر أن مروة أصيبت ببتر في الساق اليسرى وشظايا في الجسم، فيما أصيبت إخلاص بشظايا في الجسم.

تم نقلهما إلى مستشفى العريش العام، بحسب المصدر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة

ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎

ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎

طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ

طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ

بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة

بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة