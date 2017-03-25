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بالفيديو.. عروض إنجليزية وألمانية لضم تريزيجيه

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بالفيديو.. عروض إنجليزية وألمانية لضم تريزيجيه بالفيديو.. عروض إنجليزية وألمانية لضم تريزيجيه

التحرير

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صرح محمد حسن، الشقيق الأكبر للاعب موسكيرون البلجيكي محمود حسن تريزيجيه، أن أخاه تلقى عروضًا من أندية في الدوري الإنجليزي والألماني والأسكتلندي والروسي للانضمام لها في الصيف المقبل، خلال مقابلة في برنامج "القاهرة - أبو ظبي" على قناة "أون سبورت".

شارك لاعب الأهلي السابق مع موسكيرون البلجيكي في 25 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 أخرى.

ومن جانبه، قال اللاعب إنه يصب تركيزه مع فريقه الحالي موسكيرون حتى يحقق نتائج جيدة لناديه وله.

الجدير بالذكر أن تريزيجيه معار من نادي أندرلخت إلى موسكيرون حتى نهاية الموسم الحالي.

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التحرير

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