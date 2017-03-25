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بوفون: إسبانيا ليست المنتخب الذي لا يقهر

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بوفون: إسبانيا ليست المنتخب الذي لا يقهر بوفون: إسبانيا ليست المنتخب الذي لا يقهر

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نجح الإيطالي في التغلب على نظيره الألباني أمس بثنائية نظيفة ليتساوي في صدارة مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا رفقة المنتخب الإسباني الذي يتمتع بأفضلية فارق الأهداف.

وعن ذلك قال بوفون الذي احتفل أمس بخوضه المباراة رقم 1000 في مسيرته بأن إسبانيا تمتلك أفضلية على المنتخب الإيطالي مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الماتدور ليس بالفريق الذي لا يقهر.

وأوضح بوفون أنه إذا أمن المنتخب الإيطالي بإمكانياته وقدم نفس المستوى الذي قدمه بعد تلقي هدف المنتخب الإسباني الأول في لقاء الدور في تورينو وبنفس أداء اليورو، فسيسبب الأزوري الكثير من المتاعب للمنتخب الإسباني.

وتطرق بوفون لتوقف مباراة الأمس في باليرمو مع حلول الدقيقة التاسعة بعد إلقاء جماهير ألبانيا ألعاب نارية على أرضية الميدان، مشيرا إلى أنه من العار مشاهدة تلك الأفعال، مؤكدا أن بعض الجماهير لا ترغب في مشاهدة لعب نظيف وتبحث عن بعض الوسائل السيئة لإظهار نفسها.

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