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اسمها الحقيقي «صدمة» وهكذا سخرت من «فيفي».. تصريحات مثيرة لـ«لوسي»

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رغم بلوغها 60 عامًا؛ فإن الفنانة والراقصة الشهيرة "لوسي" مازالت واحدة من الخيارات الأولى على الساحة الفنية والإعلامية باعتبارها مادة دسمة غنية بالأسرار المثيرة التي تكشفها عقب كل لقاء إعلامي لها، والتي كان آخرها حلولها ضيفة أمس الجمعة ببرنامج "لايف من الدوبلكس" عبر فضائية "CBC"، يستعرضها موقع "التحرير - لايف" فى السطور التالية..

1- الاسم الحقيقي

"أمي سمتني لوسي بس أبويا ماكنش موافق وسماني إنعام"، هكذا صدمت الفنانة لوسي جمهورها ومتابعي البرنامج بالكشف عن اسمها الحقيقي، موضحة أنها من مواليد منطقة عابدين.

2- أول مرة رقص
رغم أنها بدأت حياتها الفنية كراقصة في شارع محمد علي بحفلات الزفاف والملاهي الليلية؛ فإن الفنانة لوسي كشفت أنها بدأت الرقص في سن صغيرة جدًا، حيث رقصت لأول مرة وهي طفلة في التاسعة فقط من عمرها، وتملك 1000 بدلة رقص، مشيرة إلى أن هذا رأس مالها في مجال الفن.

3- عمليات التجميل
اعترفت "لوسي" بإجراها 7 عمليات تجميل في مناطق مختلفة بجسمها، قائلة: "روحت لدكتور تجميل لإجراء جراحة تجميل في شفايفي فقال لي: شفايفك حلوة ومش محتاجة ورفض، فقولت له: انفخ لي شفايفي، واتحبست في البيت شهرين وكنت عاملة زي الوزة".

4- دلعي جوزك
وجهت لوسي نصيحة للنساء بالاهتمام بأزواجهن، حيث قدّمت أغنية: "دلعي جوزك"، بينما علقّت الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا": "الأغنية للزوجة المصرية اللي مابتدلعش جوزها".

5- فيفي عبده ودينا

"مسرح الرقص الشرقي"، فقرة قدمتها "لوسي" قلدّت فيها عددًا من راقصات الرقص الشرقي، وأبرزهن سامية جمال وتحية كاريوكا وزيري مصطفى، كما قدّمت رقصات سخرت فيها من الفنانة "فيفي عبده" والراقصة "دينا"، ّحة بأنها تشعر بالغيرة منهما، ولم تذكر سبب ذلك.
 

 

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