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الأحد.. مكتب تنسيق الزقازيق يبدأ استقبال طلاب الثانوية العامة

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الأحد.. مكتب تنسيق الزقازيق يبدأ استقبال طلاب الثانوية العامة الأحد.. مكتب تنسيق الزقازيق يبدأ استقبال طلاب الثانوية العامة

قال الدكتور أحمد الرفاعى، نائب رئيس جامعة الزقازيق، إن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا بجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية أنهى استعداداته لاستقبال الطلاب الناجحين بالثانوية العامة بشعبتيها الأدبى والعلمى، عقب إعلان النتيجة مباشرة، حيث تم عقد اجتماع تحضيرى ناقش من خلاله الاستعدادات النهائية للعمل بالمكتب.

وأضح الرفاعى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تخصيص 6 معامل مدعمة بـ300 جهاز حاسب إلى لاستقبال الطلاب يوم الأحد القادم وتم تقسيم المعامل حسب مدينة كل طالب لتسهيل عملية التسجيل الإلكترونى.

وأضاف الرفاعى، أنه تم التشديد على توفير وسائل الراحة والإمكانات للطلاب وأولياء أمورهم لتسهيل تسجيل رغبات الطلاب وإنهائها فى أسرع وقت.

وأشار إلى أن هناك حزمة من الإرشادات العامة للطلاب، حيث يمكن للطالب أن يسجل الرغبات إلكترونيا من خارج الجامعة "من المنزل أو النت كافيه أو أى سيبر".
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