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وقفة احتجاجية لأطباء التكليف أمام "الصحة" غدًا

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وقفة احتجاجية لأطباء التكليف أمام "الصحة" غدًا وقفة احتجاجية لأطباء التكليف أمام "الصحة" غدًا

مصراوي Masrawy

وقفة احتجاجية - ارشيفية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت نقابة الأطباء، تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، غدًا الأحد؛ لتظلم شباب الأطباء من حركة التكليف الحالية وعلي رأسها فصل حركة نيابات المستشفيات التعليمية عن حركة النيابات العادية.

وقالت النقابة- في بيان اليوم السبت- إن الوقفة تأتي نظرًا لعدم التوصل مع المسئولين لحلول تلبي الحد الأدنى من مطالب الأطباء التي تصب في صالح المنظومة الصحية وتهدف لعدم الإضرار بالوحدات الطبية بالمناطق النائية، و للتعبير عن مطالبهم العادلة.

وأرسلت نقابة الأطباء خطابًا إلى وزير الداخلية؛ لاخطاره بموعد الوقفة وأسبابها.

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