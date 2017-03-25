بالصور- استمرار فعاليات التدريب المصري- الإماراتي المشترك "زايد 2"

كتب- مصطفى المنشاوي:

واصلت القوات المسلحة المصرية والإماراتية، تنفيذ فعاليات التدريب المشترك "زايد 2"، والذي تشارك به عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية من الجانبين، والذي يأتي ضمن الخطة السنوية للتدريبات المشتركة وفي إطار العلاقات المتميزة بين الدولتين الشقيقتين، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

شملت المراحل الأولى من التدريب العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتعرف على الخبرات القتالية لدى الجانبين، وتنفيذ العديد من الأنشطة العملية تم التخطيط والإعداد لها ، وفقاً لبرنامج التدريب المعد من الجانبين.

كما تم تنفيذ طوابير التدريب التكتيكي، والرمايات التقليدية وغير التقليدية باستخدام الذخيرة الحية لمختلف لأسلحة، ومن أوضاع الرمي المختلفة، والتدريب على المهارات الأساسية في الميدان واعمال الاستطلاع واستغلال طبيعة الأرض.

ونفذت القوات المشاركة من الجانبين عدداً من الطلعات الجوية وتشكيلات الابحار نهاراً وليلاً ، بجانب عدد من الانشطة التدريبية لجميع العناصر التخصصية المشاركة في التدريب.