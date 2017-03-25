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انطلاق حوار الشرق والغرب بالقاهرة اليوم

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انطلاق حوار الشرق والغرب بالقاهرة اليوم انطلاق حوار الشرق والغرب بالقاهرة اليوم

مصراوي Masrawy

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

ينطلق في السادسة من مساء اليوم، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أولى جلسات الصالون الفكري الذي ينظمه الرواق الأزهري تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وسيعقد الصالون، عدة جلسات حول رؤية الغرب للشرق، وكذلك رؤية الشرق للغرب تحت عنوان "إمكانات التقارب وضوابط الحوار".

وسيشارك في الجلسة الأولي عدداً من المفكرين من الشرق والغرب، وهم الدكتور محمد مهنا، المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، وزير الأوقاف الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبد الوهاب زايد، مستشار وزارة شئون الرئاسة بالإمارات، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور محمد كمال إمام، رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية والدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء.

كما سيشارك من الغرب باوكيه دايكسترا، الدبلوماسية العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للسفارة الهولندية، والدكتور عبد الله شليفر، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، والأب ريميه تشينو، أمين عام معهد الدومينيكان بالقاهرة، والمستشارة إفضال الساكت، نائب مدير المعهد الهولندي بالقاهرة، ومجموعة من الشباب الهولندي والأوروبي.

ويحضر جلسات الصالون الشاعر والكاتب فاروق جويدة والإعلامي جمال الشاعر، والفنان محمد صبحي، والمفكر السياسي الدكتور سمير مرقص، والدكتور خالد عزب، رئيس الإدارة المركزية- مكتبة الإسكندرية والدكتور حسن وجيه أستاذ بكلية اللغات والترجمة، والكاتب الصحفي محمد ابو شامة رئيس تحرير الشرق الأوسط، وعددًا من السفراء ومندوبي السفارات الأجنبية بالقاهرة وعددًا من الباحثين من الشرق والغرب.


وسيدير الصالون الإعلامي أسامة كمال.

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