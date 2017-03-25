وزير التموين: ربط السلع على البطاقات اختياري.. وللمواطن شراء ما يريد

كتبت - عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قرار ربط السلع على البطاقات التموينية اختياري، مؤكدًا أن المواطن له الحق في اختيار السلع التي يريدها.

وأشار "المصيلحي" - خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم السبت، بمقر الوزارة - إلى أن الدعم المقدم حاليًا للمواطنين نقديا وليس عينيا.

ولفت إلى أن الدولة تدعم- حاليا - سلعتي السكر والزيت فقط، فيما تم تخفيض سعر سلعة الأرز جنيهًا واحدًا ليباع بـ6 جنيهات ونصف، مشيرًا إلى أن المواطن مخير فيما يخص سلعة الأرز.

وأوضح وزير التموين أن قراره الأخير الخاص بربط السلع التموينية على البطاقات، كان يهدف لتوفير السلع الأساسية وإنهاء الأزمات الماضية.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت ربط السلع المدعمة على بطاقات التموين وتخصيص كيلو سكر وكيلو أرز وعبوة زيت لكل فرد مقيد على بطاقة التموين، اعتبارًا من شهر أبريل المقبل.