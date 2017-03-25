أخبار عاجلة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع منتجي الحديد لمناقشة مشكلات الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير التموين: ربط السلع على البطاقات اختياري.. وللمواطن شراء ما يريد

Google+ Print
وزير التموين: ربط السلع على البطاقات اختياري.. وللمواطن شراء ما يريد وزير التموين: ربط السلع على البطاقات اختياري.. وللمواطن شراء ما يريد

مصراوي Masrawy

علي المصيلحي وزير

كتبت - عايدة رضوان:

 

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قرار ربط السلع على البطاقات التموينية اختياري، مؤكدًا أن المواطن له الحق في اختيار السلع التي يريدها.

وأشار "المصيلحي" - خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم السبت، بمقر الوزارة - إلى أن الدعم المقدم حاليًا للمواطنين نقديا وليس عينيا.

ولفت إلى أن الدولة تدعم- حاليا - سلعتي السكر والزيت فقط، فيما تم تخفيض سعر سلعة الأرز جنيهًا واحدًا ليباع بـ6 جنيهات ونصف، مشيرًا إلى أن المواطن مخير فيما يخص سلعة الأرز.

وأوضح وزير التموين أن قراره الأخير الخاص بربط السلع التموينية على البطاقات، كان يهدف لتوفير السلع الأساسية وإنهاء الأزمات الماضية.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت ربط السلع المدعمة على بطاقات التموين وتخصيص كيلو سكر وكيلو أرز وعبوة زيت لكل فرد مقيد على بطاقة التموين، اعتبارًا من شهر أبريل المقبل.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء