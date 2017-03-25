النيابة تطلب تشكيل لجنة هندسية لفحص عقار جاردن سيتي المنهار

كتب – محمود السعيد:

تباشر نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام للنيابات، التحقيق في واقعة انهيار عقار بمنطقة جاردن سيتي.

وكشفت معاينة المستشار أحمد عبد الحكيم، أن العقار المنهار مكون من أربعة طوابق ووجود انهيار جزئي في الطابق الأرضي، وأن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص من سكان العقار ووفاة آخر.

واستعلمت النيابة عن أماكن تواجد المصابين بعد خروجهم، لطلب استدعائهم وسؤالهم عن الواقعة، كما خاطبت حي جاردن سيتي لتحديد إذا كان العقار صادر له قرار إزالة من عدمه والكشف عن العقارات المجاورة.

كما طلبت النيابة تشكيل لجان من الإدارة الهندسية لفحص العقار المنهار وإعداد تقرير حوله.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغاً من غرفة النجدة، بانهيار عقار سكنى بمنطقة جاردن سيتي، وكلف اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بتحرك قوات الدفاع المدني لموقع الحادث للوقوف على ظروفه وملابساته.