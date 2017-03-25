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تأجيل محاكمة 67 متهماً بقضية "اغتيال هشام بركات" لـ 1 أبريل

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مصراوي Masrawy

محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (1)محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (1)

محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (2)محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (2)

محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (3)محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (3)

محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (4)محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (4)

محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (5)محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (5)

محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (6)محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (6)

محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (7)محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (7)

محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (8)محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (8)

محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (9)محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (9)

محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (10)محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (10)

محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (11)محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (11)

محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (12)محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (12)

محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (13)محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (13)

محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (14)محاكمة 67 متهماً بقضية غتيال هشام بركات (14)

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كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة 67 متهمًا باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، لجلسة 1أبريل.

وجاء قرار التأجيل لسماع مرافعة النيابة.

وفي أواخر يونيو 2015، قتل بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".

وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في وقت سابق، إن قيادات جماعة الإخوان في تركيا وحركة حماس ضالعون في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.

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