توسك: أوروبا ليس أمامها سوى الوحدة أو العدم

روما (د ب أ)

في ذكرى تأسيس الاتحاد الأوروبي دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى النهوض بالمشروع الأوروبي عبر الثقة والإسهام.

وقال توسك اليوم السبت، خلال قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في روما بمناسبة مرور 60 عاما على إبرام اتفاقية روما المؤسسة للتكتل: "أوروبا ككيان سياسي إما ستكون موحدة أو لن يعد لها وجود بعد الآن".

وأضاف توسك: "فقط أوروبا موحدة يمكنها أن تكون أوروبا مستقلة أمام باقي العالم. وفقط أوروبا مستقلة تضمن استقلال أممها وحرية مواطنيها".

وذكر توسك أن عملية الوحدة الأوروبية ليست نموذجا بيروقراطيا، بل عملية قائمة على قيم مشتركة ومعايير ديمقراطية.

تجدر الإشارة إلى أن قادة دول الاتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم في روما بدون بريطانيا بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتوقيع الوثيقة التأسيسية للتكتل في روما عام .1957

يذكر أن غالبية البريطانيين صوتوا في استفتاء الصيف الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي.