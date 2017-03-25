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مقتل 3 أشخاص واصابة ٢٥ في انفجار خط غاز شمال الصين

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مقتل 3 أشخاص واصابة ٢٥ في انفجار خط غاز شمال الصين مقتل 3 أشخاص واصابة ٢٥ في انفجار خط غاز شمال الصين

مصراوي Masrawy

انفجار خط غاز شمال الصين

بكين (أ ش أ)

لقى ثلاثة اشخاص مصرعهم وأصيب 25 اخرون عندما انفجر خط انابيب للغاز الطبيعي اليوم السبت في مبنى سكنى بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين.

وذكرت المحلية في بيان صحفي أن الحادث وقع في حوالى الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت بكين في مبنى سكنى متعدد الطوابق في مدينة باوتو مما تسبب في انهيار جزء من المبنى.

واضاف البيان ان اربعة من المصابين حالتهم خطيرة.

ووفقا لوكالة انباء شينخوا الصينية فان رجال الانقاذ موجودين الان بموقع الحادث وتقوم السلطات حاليا بالتحقيق في أسبابه.

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