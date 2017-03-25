وزيرة التعاون الدولي: 43 مليون جنيه تكلفة مجمع خدمات الاستثمار بقنا‎

الأقصر - (أ.ش.أ):

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: "إنه سيتم البدء في تنفيذ مجمع خدمات الاستثمار بمحافظة قنا الأسبوع المقبل من خلال الهيئة العامة للاستثمار، على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال الإنشاءات في فترة لا تتجاوز 10 أشهر بتكلفة 43 مليون جنيه".

وأضافت الوزيرة في تصريحات صحفية لها، اليوم السبت، أنه جرى التنسيق مع جميع الوزارات المعنية لتكون ممثلة داخل المجمع، بالإضافة إلى أفرع للبنوك لتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرون، بدايةً من تأسيس الشركات بهدف إنهاء إجراءات التعاقد واستخراج التراخيص بشكل أسرع تيسيرًا على المستثمرين.

ولفتت إلى أنه سيتم ضخ 127 مليون دولار خلال أيام بالمحافظة لتحسين البنية التحتية للمنطقتين الصناعيتين وذلك من قيمة قرض البنك الدولي البالغ 500 مليون دولار لدعم البنية التحتية بالمناطق الصناعية بمحافظتَي قنا وسوهاج.

وأكدت على دعم المشروعات الاستثمارية المتعثرة بصورة سريعة بهدف إعادتها للعمل والإنتاج نظرا لتكلفتها العالية، وتوفير فرص عمل بشكل أسرع، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب جذب استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن هناك خطة لمتابعة كافة المحاور طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كانت "نصر" وضعت اليوم السبت،حجر الأساس لمجمع خدمات الاستثمار بالمحافظة، والمقام على مساحة 4 آلاف متر مربع بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا.