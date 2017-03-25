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هوندا تراهن على سيفيك "Type R" في نيويورك مجددًا

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هوندا تراهن على سيفيك "Type R" في نيويورك مجددًا هوندا تراهن على سيفيك "Type R" في نيويورك مجددًا

التحرير

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تستعد شركة "هوندا" اليابانية لطرح الإصدار الجديد من سيارتها الشهيرة "سيفيك" في ثوبها الجديدة Type R، الذي كشفت عنه في معرض جنيف الدولي للسيارات الشهر الجاري.

وأكدت الشركة اليابانية، أنها تعكف على تأكيد اعتمادها على سيفيك Type R الجديدة، والتي ظهرت خلال شهر مارس، مشيرة إلى أنها ستسعى من خلال عرضها في محفل نيويورك الدولي للسيارات، للاستفادة من الهالة الإعلامية التي يحظى بها المعرض الدولي.

وتراهن شركة هوندا على الإصدار الجديد والشكل الرياضي غير المألوف لسيارتها سيفيك، حيث تراها أقوى إصدار لها في تاريخها.

وكانت الشركة اليابانية قد كشفت عن السيارة سيفيك منذ أكثر من 40 عامًا، واستطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة على مستوى الأسواق التي عرضت فيها.

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التحرير

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