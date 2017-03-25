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وزير القوى العاملة من الأقصر: نسعى لخلق فرص عمل للشباب في القطاع الخاص

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وزير القوى العاملة من الأقصر: نسعى لخلق فرص عمل للشباب في القطاع الخاص وزير القوى العاملة من الأقصر: نسعى لخلق فرص عمل للشباب في القطاع الخاص

التحرير

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قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تسعى لخلق فرص جديدة أمام الشباب في القطاع الخاص الذي يحتاج الكثير من الشباب لسد العجز لديه.

وأوضح الوزير خلال وجوده بملتقى توظيف الشباب بالأقصر، الذي تنظمه وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أن توافد العديد من الشباب بشكل كبير على الملتقى، يدل على وجود قابلية كبيرة منهم في الحصول على فرص عمل بكل جدية، حيث أمر بفتح أبواب المكتبة للشباب المتواجدين في الشوارع تخوفًا عليهم من حرارة الشمس، ومطالبًا بسرعة إنهاء إجراءات تقديم الاستمارات لتخفيف الزحام.

يذكر أن الملتقى الذي تنظمه الوزارة يهدف إلى توفير 3 آلاف فرصة عمل لشباب الأقصر في مختلف مجالات القطاع الخاص من قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والملابس الجاهزة، والإنتاج الزراعي والحيواني، والخدمات السياحية والفندقية، والخدمات اللوجيستية التي تقدمها الشركات بالملتقى. 

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التحرير

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