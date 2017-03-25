وزير الإسكان ومحافظ أسوان يتفقدان محطتي صرف «كيما»

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، اليوم، يرافقه اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، مشروع تأهيل وإحلال وتجديد محطتى الصرف الصحى كيما 1 وكيما 2 جنوب أسوان، اللتين سيتم افتتاحهما رسميًا خلال أيام بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.

وقال وزير الإسكان، إن محطتى كيما 1 وكيما 2 جاهزتان لدخول الخدمة، خاصة أنه تم إنهاء كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية ووصول كل المهمات الخاصة بهما.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته أسوان، أمر بسرعة الانتهاء من المحطتين عقب زيارتهما بهدف استيعاب كل كميات الصرف الصحى داخل مدينة أسوان بدلا من صرفهم داخل النيل عبر مصرف السيل، حيث يهدف مشروع إحلال وتجديد محطتى كيما 1 وكيما 2 إلى رفع طاقتهما الاستعابية من 55 ألف م3/ يوم إلى 75 ألف م3/ يوم.