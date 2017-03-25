مارجريت عازر: زيارة السيسي لأمريكا تفتح آفاقا جديدة

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قالت النائب مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية بداية أبريل المقبل هامة للغاية لأنها سوف تفتح آفاقا جديدة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي جاءت بدعوة من دونالد ترامب.

وأضافت في بيان، اليوم، السبت، أن هذه الزيارة خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية وتقريب وجهات النظر بين مصر وأمريكا، وسيكون لها طبيعة خاصة وستفتح مجالات واسعة للتعاون بين البلدين في الوقت الذي أصبحت فيه أمريكا تُدرك جيدا قيمة الدولة المصرية ومدى تأثيرها الإيجابي والفعال في كثير من القضايا الدولية، ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط وتبينها قضية الإرهاب ونزعه من جذوره في المنطقة.

وأوضحت أن «الإرهاب لم يترك دولة إلا ونال منها وأصبح الجميع يعاني توابعه المنتشرة كالسرطان، مشيرة إلى أن مصر أول من عانت منه، وأول رئيس جمهورية تبنى قضية الإرهاب ومحاربته وتصدى له بكل جدية وعزيمة هو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ناشد وطالب كافة الدول مرارا وتكرارا بالتوحد لمحاربة الإرهاب». وأشارت إلى أن السيسي بدأ بمد يده للجميع وما زال ينادي ويمد يده للقضاء على الإرهاب.