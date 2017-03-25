سحر نصر: 4.3 مليار دولار إجمالي الاستثمار الأجنبى المباشر

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قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن الحكومة الحالية لن تدخر جهداً فى العمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار تضمن إعادة مصر مرة أخري إلي خريطة الاستثمارات العالمية، فهناك العديد من الخطوات الهامة التي تم اتخاذها بالفعل في هذا الشأن ومنها الخطة الاقتصادية والاستدامة المالية، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على مناخ الاستثمار في مصر بصفة خاصة.

وأشارت الوزيرة ، خلال زيارتها لمحافظة قنا لوضع حجر الأساس لفرع مجمع الخدمات، إلى أن مصر حصلت على المرتبة 29 في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر من بين 58 بلدا، والمركز 16 في مؤشر موقع الخدمات العالمية، كما احتلت المركز 25 من بين 135 دولة في مؤشر حجم السوق، و 49 في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية.

وفيما يخص المؤشرات الاقتصادية، فقد شهدت تحسنا ملحوظا من أهمها وصول معدل النمو إلى نحو 4.3% خلال العام المالي 2015 - 2016 ، مقابل 4.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي، بلغ حجم الاستثمارات الكلية المنفذة نحو 392 مليار جنية خلال العام المالي 2015/2015- 2016، بمشاركة القطاع الخاص فيها بنسبة تبلغ نحو 58% (227.3 مليار جنية)، وصافي الاحتياطيات الدولية 26.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2017.

وأوضحت الوزيرة أنه بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2015- 2016 نحو 6.8 مليار دولار (مقابل نحو 6.4 مليار دولار خلال العام المالي 2014- 2015، وذلك نتيجة ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها، والذي بلغ 4.5 مليار دولار)، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2016- 2017، مقابل 3.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي 2015- 2016.

وتوجهت الوزيرة، إلى ميدان المحطة بالمحافظة، حيث زارت مشغل التطريز الخاص بمبادرة التنمية المتكاملة " النداء"، والممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

واستمعت الوزيرة إلى شرح حول طبيعة عمل المشغل، والمقام على مساحة 300 متر ويساهم فى توفير عدة فرص عمل للفتيات بعائد مادى مناسب من خلال إنتاج المفارش والمشغولات الخشبية وفساتين الأفراح ذات الطراز السورى وتسويقها فى المعارض المختلفة داخل وخارج مصر، وتدريب وتنمية المهارات الفنية والحرف اليدوية لـ 160 سيدة.

وأكدت نصر أن الوزارة حريصة على دعم مؤسسات المجتمع المدنى فى تنمية المجتمع وتدريب وصقل مهارات الشباب والفتيات لتوفير الأيدى المدربة لسوق العمل وتوفير فرص عمل جديدة تضمن لهم مستوى ثابت من الدخل.

وزارت الوزيرة، عددا من المنازل فى قنا، والتقت بعدد من الأهالى، واستمعت إلى ابرز احتياجاتهم فى المحافظة، وقامت بتوزيع عدد من المساعدات المقدمة من الوزارة عبر بنك الطعام.