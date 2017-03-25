صور| حالات إغماء في ملتقى توظيف الشباب بالأقصر بسبب الزحام والتدافع

التحرير

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شهد ملتقى توظيف الشباب بالأقصر، اليوم السبت، حالات تدافع فيما بينهم، بسبب الزحام الشديد لتقديم استمارات الحصول على فرص عمل مقدمة من مجموعة من الشركات لتوفير 3 آلاف فرصة ، مما أدى إلى إصابة العديد بحالات اغماء.

ودفعت هيئة الإسعاف بالأقصر بـ15 سيارة لنقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي والعام، حيث أكد مصدر طبي لـ"التحرير"، أن هناك العديد من حالات الإغماء بسبب التدافع وحرارة الشمس، مشيرًا إلى عدم المقدرة على حصر أعداد المصابين حتى الآن.

وأشار الدكتور أسامة دسوقي وكيل وزارة الصحة بالأقصر، لـ"التحرير"، إلى رفع حالة الطوارئ داخل مستشفى الأقصر العام و الأقصر الدولي، لاستقبال الحالات المصابة، مع التنبيه بضرورة توفير الأدوية اللازمة والمحاليل لمعالجة المصابين.

وأمر محمد سعفان وزير القوى العامة فور حضوره للملتقى بفتح أبواب المكتبة العامة أمام المتقدمين، وسرعة انهاء الاجراءات تخوفًا عليهم من حرارة الشمس والزحام.