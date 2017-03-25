أخبار عاجلة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع منتجي الحديد لمناقشة مشكلات الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صور| حالات إغماء في ملتقى توظيف الشباب بالأقصر بسبب الزحام والتدافع

Google+ Print
صور| حالات إغماء في ملتقى توظيف الشباب بالأقصر بسبب الزحام والتدافع صور| حالات إغماء في ملتقى توظيف الشباب بالأقصر بسبب الزحام والتدافع

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شهد ملتقى توظيف الشباب بالأقصر، اليوم السبت، حالات تدافع فيما بينهم، بسبب الزحام الشديد لتقديم استمارات الحصول على فرص عمل مقدمة من مجموعة من الشركات لتوفير 3 آلاف فرصة ، مما أدى إلى إصابة العديد بحالات اغماء.

الزحام

ودفعت هيئة الإسعاف بالأقصر بـ15 سيارة لنقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي والعام، حيث أكد مصدر طبي لـ"التحرير"، أن هناك العديد من حالات الإغماء بسبب التدافع  وحرارة الشمس، مشيرًا إلى عدم المقدرة على حصر أعداد المصابين حتى الآن.

زحام3

وأشار الدكتور أسامة دسوقي وكيل وزارة الصحة بالأقصر، لـ"التحرير"، إلى رفع حالة الطوارئ داخل مستشفى الأقصر العام و الأقصر الدولي، لاستقبال الحالات المصابة، مع التنبيه بضرورة توفير الأدوية اللازمة والمحاليل لمعالجة المصابين. 

زحام

وأمر محمد سعفان وزير القوى العامة فور حضوره للملتقى بفتح أبواب المكتبة العامة أمام المتقدمين، وسرعة انهاء الاجراءات تخوفًا عليهم من حرارة الشمس والزحام. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مطرانية نقادة تعتذر عن استقبال الزوار بشم النسيم: نعجز عن حمايتكم

مطرانية نقادة تعتذر عن استقبال الزوار بشم النسيم: نعجز عن حمايتكم

السادات: التاريخ سيلاحق كل من فرط في أرض الوطن

السادات: التاريخ سيلاحق كل من فرط في أرض الوطن

بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية»

بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية»

الأحد والإثنين إجازة بالبنوك والبورصة

الأحد والإثنين إجازة بالبنوك والبورصة