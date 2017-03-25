اجتماع طارئ لـ«الصحفيين» بعد حكم حبس قلاش والبلشي وعبد الرحيم

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يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعًا طارئًا، غدًا الأحد، لاتخاذ الاجراءات القانونية والنقابية عقب حكم حبس النقيب السابق يحيى قلاش ووكيل النقابة السابق خالد البلشي وعضو المجلس جمال عبدالرحيم.

أعلن ذلك محمود كامل عضو مجلس النقابة، في بيانٍ نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت.

وقال كامل إنَّ أربعة أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، تقدموا بطلب رسمي إلى النقيب عبد المحسن سلامة؛ للمطالبة بعقد اجتماع طارئ، لافتًا إلى أنَّ الاجتماع تحدد موعده غدًا الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وقضت اليوم محكمة جنح مستأنف قصر النيل، برئاسة المستشار معتز زيدان، بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات على نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة جمال عبد الرحيم، ورئيس لجنة حريات الصحفيين السابق خالد البلشي؛ لإدانتهم بـ"إيواء مطلوبين في النقابة"، وهما الكاتب الصحفي عمرو بدر عضو النقابة الحالي، ومحمود السقا.

وفي 19 نوفمبر الماضي، قضت محكمة جنح قصر النيل بالحبس عامين وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ بحق كلّ من قلاش وعبد الرحيم و البلشي، وبعدها بأيام تمَّ الطعن عليه.

وفي أول مايو من العام الماضي، اقتحمت قوات الشرطة مقر نقابة الصحفيين، وألقت القبض على عمرو بدر ومحمود السقا، أثناء اعتصامهما بالنقابة. وكان بدر والسقا قد قررا الاعتصام داخل مقر النقابة؛ احتجاجًا على مداهمة قوات الأمن لمنزليهما بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بضبطهما وإحضارهما، بتهمة "التحريض على التظاهر" في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في أبريل الماضي ضد إعلان السلطات المصرية أنَّ جزيرتي تيران وصنافير تقعان بالمياه الإقليمية السعودية.

وعقب الواقعة، اعتبرت نقابة الصحفيين ذلك الأمر اقتحامًا لمقرها في سابقة في تاريخها منذ عام تأسيسها في 1941 أسفرت عن مطالبة الجماعة الصحفية يوم 4 مايو من العام الماضي أو ما عرف بـ"أربعاء الحسم" بإقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة، واللذين لم يحدثا للآن.

فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانًا وقتها أكَّدت فيه أنَّ القبض على بدر والسقا جاء وفقًا لقرار النيابة، وهو ما دعمه بيان آخر للنائب العام المستشار نبيل صادق، قبل أن يصدر قرار بمنع النشر في واقعة التحقيق مع بدر والسقا إلا ما يصدر عن النيابة العامة.